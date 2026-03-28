Меган Маркл планирует триумфальное возвращение в кинематограф

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернется к съемкам в кино после того, как ее эксклюзивная сделка с Netflix на сумму 100 миллионов долларов фактически сошла на нет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на интервью актера Эрика Робертса и его супруги Элизы.

По мнению коллеги герцогини по сериалу «Форс-мажоры» Элизы Робертс, грядущее возвращение бывшей телезвезды в Голливуд «поразит воображение каждого».

Робертс подчеркнула, что пришло время Меган снова приступить к работе, и выразила уверенность в том, что семья поддержит это решение.

«Меган — звезда. С той самой секунды, как вы ее видите, вы чувствуете это звездное качество. Это должно было случиться в любом случае», — добавила она.

Рассуждая о причинах долгого перерыва в карьере 44-летней герцогини Сассекской, Элиза предположила, что определенные сложности создавала монархия. В частности, образ Рейчел Зейн в юридической драме был весьма провокационным.

«Ее роль в „Форс-мажорах“ была очень сексуальной. Сцены любви с другим мужчиной — они никогда не видели ничего подобного ранее», — отметила она в беседе с журналистами на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе.

Эрик Робертс также выразил убеждение, что его бывшая коллега по съемочной площадке обладает всеми необходимыми качествами для успешного рестарта.

В последнее время чета Сассекских столкнулась с рядом неудач в бизнесе. Ранее был разорван контракт со Spotify стоимостью 20 миллионов долларов. Также сообщалось, что анимированный проект Меган под названием «Жемчужина» был отменен еще на стадии разработки.

Несмотря на это, инсайдеры полагают, что принц Гарри полностью поддерживает амбиции супруги. Слухи о возвращении герцогини к актерству усилились после информации о ее возможном появлении в эпизодической роли в новом фильме «Близкие друзья».

