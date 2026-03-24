«Помогают и руководят»: в Госдуме высказались о роли ЕС в терактах в Москве

Депутат Чепа заявил об участии стран ЕС в подготовке Киевом терактов в Москве

Страны Евросоюза участвуют в подготовке Киевом терактов на территории Москвы и Московской области. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru.

По словам парламентария, диверсионно-террористическая деятельность со стороны Украины продолжается, поскольку украинские боевики не могут добиться успеха на фронтах.

«Массовые атаки дронов не увенчиваются успехом, за исключением ударов, может быть, по близлежащим к границе городам, которые они массово пытаются атаковать, любые объекты — лишь бы долетело. И продолжаются попытки террористических актов», — говорит Чепа.

Депутат выразил благодарность российским спецслужбам, которые пресекают попытки терактов и следят за происходящими событиями. При этом он подчеркнул, что эти атаки готовятся не только Украиной, но и при участии западных государств.

«Эти террористические акты происходят при поддержке других стран, в том числе европейских. <…> На самом деле они глубоко участвуют вместе с Украиной, помогают и руководят ими», — заключил Чепа.

Ранее подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перевели на усиленный режим для предотвращения планируемых киевским режимом диверсий и терактов в Москве и области.

Ранее 5-tv.ru писал о предотвращении терактов в Москве и Московской области.

