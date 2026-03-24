Сотрудники ФСБ сорвали попытки украинских спецслужб устроить теракты в Москве и Подмосковье

Сотрудники ФСБ сорвали попытки устроить теракты в Москве и Подмосковье

Сотрудники ФСБ России предотвратили диверсионно-террористические акты Украины в Москве и Московской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией предотвратили серию терактов.

«Сорвана попытка украинских спецслужб приобрести на одном из предприятий города Москвы беспилотные летательные аппараты (БПЛА. — Прим. ред.), используемые Вооруженными Силами Российской Федерации для организации снабжения подразделений и поражения техники противника, управляемые по оптоволоконному кабелю, способные переносить груз массой до 20 килограммов», — проинформировали в ведомстве.

Если бы данная техника оказалась в распоряжении спецслужб Незалежной, то ее бы применили для теракта в Москве и Подмосковье. Они планировали атаковать несколько важных объектов, представителей органов власти, военнослужащих Минобороны России и сотрудников правоохранительных органов.

Для общения с представителями предприятий по производству беспилотников и организации транспортировки спецслужбы противника использовали взломанные аккаунты россиян в мессенджерах и интернет-сервисах.

Кроме того, была предотвращена попытка теракта в зоне СВО. В Москве задержан иностранный гражданин, который был завербован украинскими спецслужбами. Он был задействован в контрабандной поставке средств поражения из Польши транзитом через Белоруссию.

«По заданию куратора он получил в одной из транспортно-логистических компаний в Москве посылку с 504 самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под стельки для обуви с подогревом. В дальнейшем указанные специзделия под видом гуманитарной помощи должны были быть направлены в воинские части в зону проведения СВО», — уточнили в ФСБ.

По заключению экспертов, внутри этих стелек были спрятаны взрывные устройства мощностью 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте.

Организован розыск лиц, причастных к подготовке данных актов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ пресекли попытку террористического акта в Донецкой Народной Республике. Ими был задержан 52-летний мужчина. Он собирался подорвать автомобиль представителя региональной администрации.

