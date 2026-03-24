Корабль «Прогресс» пристыковался к МКС

Аппараты соединились в ручном режиме.

Весь мир сегодня в прямом эфире наблюдал за тем, как наши космонавты вручную осуществляли стыковку грузового корабля «Прогресс» с Международной космической станцией (МКС).

— Ожидаем касание. Есть касание.

— Принято.

— Есть сцепка.

— Молодцы. Поздравляю вас с успешной работой.

Корабль запустили с Байконура 22 марта. После выхода на орбиту у «Прогресса» не раскрылась одна из антенн. Эта система должна обеспечивать автоматическую стыковку. Для наших космонавтов ручное сближение со станцией в открытом космосе — работа привычная. Такие маневры отрабатываются регулярно при подготовке к полетам.

Ранее 5-tv.ru писал, что пилотируемый корабль Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту успешно пристыковался к МКС. Вместе с россиянином в состав миссии Crew-12 вошли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено. 

