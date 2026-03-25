На месяц позже: когда начнется пожароопасный сезон в России

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Первые очаги уже зафиксировали на Дальнем Востоке.

Когда начнется сезон пожаров в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Рослесхоз: сезон природных пожаров начнется в России в апреле

Массовое начало пожароопасного сезона в России в 2026 году ожидается в апреле, тогда как в прошлом году он стартовал в марте. Об этом сообщил начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский на конференции в пресс-центре ТАСС.

По его словам, специалисты ориентируются на более поздний старт активной фазы пожаров, однако первые очаги уже зафиксировали на Дальнем Востоке. В Приморском крае и Еврейской автономной области произошли четыре лесных пожара общей площадью около 65 гектаров.

Также Писаревский отметил, что в 2025 году получилось удержать площадь лесных пожаров в пределах 4,7 миллиона гектаров. В текущем году планируется снизить этот показатель до 4,3 миллиона гектаров.

Ситуация в отдельных регионах вызывает обеспокоенность. Так, в Приморском крае с начала года зарегистрировано 131 возгорание на площади свыше 19 тысяч гектаров, в том числе пожары на землях лесного фонда. На борьбу с огнем в 2026 году в регионе направлено более 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, в Хасанском округе Приморья с 20 марта продолжается тушение крупного природного пожара. Изначально небольшой очаг в районе поселка Посьет быстро распространился и достиг площади около восьми тысяч гектаров, выйдя из-под контроля.

