Гендиректор «Медиалогии» рассказала об уникальности Рейтинга российских сериалов

Дарья Корзина
Система учитывает просмотры, обсуждения и активность аудитории во всех медиасредах.

Соломатина: Российский рейтинг сериалов отличается уникальностью

Рейтинг российских сериалов является уникальным проектом «Медиалогии». Об этом 5-tv.ru заявила генеральный директор компании Ирина Соломатина.

«Сегодня здесь проходит презентация рейтинга российских сериалов, основанных на продукте, который мы разработали для оценки популярности сериалов во всех средах и аудиториях», — отметила она.

Рейтинг призван стать полезным как для профессионалов индустрии, инвестирующих в медиапроекты, так и для широкой аудитории, стремящейся оценить популярность или качество сериалов. Особенность нового продукта «Медиалогии» заключается в комплексной системе анализа пользовательского взаимодействия: учитываются просмотры на телевидении и онлайн-платформах, а также обсуждения сериалов в интернете.

В рамках презентации компания представила первый релиз Российского рейтинга сериалов — топ-100 самых популярных проектов 2025 года. Методика расчета рейтинговых баллов включает 19 различных параметров. Система анализирует поисковые запросы, фактическое время просмотра на ТВ и онлайн-сервисах, а также активность обсуждений в социальных сетях.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео