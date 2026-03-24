«Медиалогия» представила Российский рейтинг самых популярных сериалов 2025 года

Евгения Алешина

В список вошли 100 проектов из разных стран мира.

Компания «Медиалогия» представила рейтинг топ-100 самых популярных сериалов 2025 года в России. Полный список доступен на сайте организации.

Российский рейтинг является инструментом для комплексной оценки популярности сериалов у наших зрителей. Учитываются все этапы взаимодействия аудитории с сериалом, включая интерес и поисковые запросы, а также обсуждения в социальных медиа. Это дает возможность фиксировать совокупный эффект, а не отдельные пики интереса.

«Мы создали продукт, который показывает не только интерес к сериалу, но и то, насколько зрители его реально смотрят на ТВ и на онлайн-платформах, а также обсуждают: то есть учитываем весь цикл взаимодействия зрителей с контентом», — говорит генеральный директор «Медиалогии» Ирина Соломатина.

Российский рейтинг сериалов будет полезен для всех, кто создает, дистрибутирует и инвестирует в медиапродукты на российском рынке. Кроме того, проект станет интересен и обычным зрителям, которые не хотят пропустить самые популярные сериалы.

Компания планирует в будущем сделать рейтинг регулярным. Сначала он будет выходить каждый месяц. Также есть планы продолжить развитие дополнительных аналитических продуктов, включая жанровую и рыночную аналитику.

Для расчета рейтинга топ-100 самых популярных сериалов 2025 года было изучено более тысячи сериалов, вышедших в прошлом году с января по декабрь. Были проанализированы данные о поисковых запросах из различных систем, просмотры на ТВ и онлайн, а также активность аудитории в социальных медиа. В общей сложности учитываются 19 разных параметров, а единицей измерения стало количество баллов, которые вычисляются при помощи математической формулы, где присутствуют все эти компоненты.

Лидерами рейтинга стали сериалы «Игра в кальмара», «Очень странные дела», «След», «Папины дочки» и «Универ». В первую двадцатку вошли российские проекты «Ландыши», «Аутсорс», «Первый отдел», «Фишер», «Шеф», «Лихие», «Телохранители», «Тайны следствия» и «Метод». С ними соседствуют турецкие сериалы «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Далекий город», а также «Ходячие мертвецы», «Декстер» и «Симпсоны» американского производства.

