Помогал внуку: пенсионера придавило машиной после столкновения со скорой помощью

Причиной аварии могли стать сложные погодные условия.

В США 66-летний Джон Картер Мартин остановился на дороге, чтобы помочь своему внуку — 17-летнему Коннору Ли Скуну. Подросток ехал за рулем автомобиля Toyota Camry, который неожиданно сломался прямо на трассе. О трагичной развязке этой истории сообщило издание People.

Пока родственники находились возле машины, в них на высокой скорости врезался автомобиль скорой помощи. От мощного столкновения легковушку отбросило вперед, и обоих мужчин придавило кузовом.

Полученные травмы оказались для пенсионера смертельными — врачи не смогли спасти его жизнь. Подростка срочно доставили в больницу вертолетом санитарной авиации. Медики выявили у него серьезные повреждения, включая разрыв селезенки, перелом ключицы и многочисленные раны. Операция длилась несколько часов, после чего состояние юноши стабилизировалось.

По предварительным данным, одной из причин аварии могли стать сложные погодные условия: в момент происшествия на дороге стоял густой туман и шел сильный дождь, значительно ухудшавший видимость.

Правоохранительные органы продолжают разбираться в деталях случившегося. Вопрос о возможных обвинениях пока остается открытым и будет решен после завершения расследования.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
5:49
Время для прогулок: какая погода будет в Москве и Подмосковье 25 марта
5:27
Трамп заявил о получении США «большого подарка» от Ирана
5:11
Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год
5:03
Красивые и опасные: почему ландыши могут привести к остановке сердца
4:49
В Госдуме опровергли обсуждения полного запрета VPN в России

Сейчас читают

Магнитная буря отступает? Чего ждать метеозависимым людям 25 марта
Ледовая переправа: что известно о пропаже подростков на Волге в Ульяновске
Женщина очнулась без одежды в чужом доме после падения с мотоцикла бойфренда
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео