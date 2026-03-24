Российский рейтинг сериалов позволяет учитывать интересы зрителей

Дарья Корзина

Система фиксирует просмотры, обсуждения и предпочтения аудитории для формирования топ-100 проектов.

Генпродюсер «Триикс Медиа» Юрченко: рейтинг сериалов отражает интересы аудитории

Российский рейтинг сериалов необходим для точного понимания интересов зрителей. Об этом 5-tv.ru заявила генеральный продюсер студии «Триикс Медиа» Инесса Юрченко.

По словам Юрченко, рейтинг отражает востребованность проектов у аудитории и помогает индустрии оценивать, насколько успешны герои и сюжеты.

«Цифры являются результатом нашего труда. Индустрии Российский рейтинг сериалов будет говорить о том, попали ли мы в свою целевую аудиторию, попали ли мы в главных героев. <…> Если мы не будем попадать в желания зрителей или их видение сегодняшнего дня, они не будут это смотреть», — пояснила она.

Продюсер отметила, что среди двадцати наиболее популярных сериалов более половины — российского производства. Это, по ее мнению, свидетельствует о сформировавшемся культурном коде и о том, что зрители чаще выбирают отечественных героев.

Ранее компания «Медиалогия» представила Российский рейтинг сериалов. В рамках первого релиза был опубликован топ-100 самых популярных проектов 2025 года. Методика расчета рейтинговых баллов включает 19 параметров, среди которых учитываются поисковые запросы, фактическое время просмотра на телевидении и онлайн-платформах, а также активность обсуждений в социальных сетях.

