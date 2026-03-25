Средний размер автокредита в РФ вырос на 27% за год

В феврале 2026 года средний размер выданных автокредитов достиг 1,52 миллиона рублей, что на 27,3% больше, чем в феврале 2025 года (1,2 миллиона рублей). Такие данные 24 марта предоставило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с январем текущего года средний автокредит увеличился на 2,1%, тогда как показатель на начало 2026 года составлял 1,49 миллиона рублей.

Наибольший средний размер автокредитов отмечен в крупных регионах: в Москве — 2,19 миллиона рублей, Московской области — 1,91 миллиона рублей, Санкт-Петербурге — 1,79 миллиона рублей, Ленинградской области — 1,71 миллиона рублей, в пятерку вошел Краснодарский край с 1,61 миллионом рублей.

Лидерами по росту среднего размера кредита за год стали Белгородская область (+38,6%), Самарская область (+36,2%), Москва (+32,7%), Саратовская область (+30,5%) и Удмуртия (+29,8%). Наименьший прирост зафиксирован в Красноярском крае (+14,7%), Пермском крае (+16,2%) и Кемеровской области (+18,4%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что до осени прошлого года средний размер автокредитов постоянно увеличивался, однако в последние полгода он стабильно держится на уровне около 1,5 миллиона рублей. Основными причинами Волков назвал снижение спроса на автокредиты, рост утильсбора и ужесточение требований банков к заемщикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банки усилили требования к заемщикам по автокредитам, из-за чего кредиты стали недоступны для большинства россиян. По расчетам аналитиков, средний ежемесячный платеж составляет 37 тысяч рублей.

