Одна просрочка — и отказ: банки ужесточили правила выдачи автокредитов

Эфирная новость 13 0

Средний платеж составляет 37 тысяч рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Автокредиты оказались недоступны большинству россиян. Как подсчитали аналитики, средний платеж составляет 37 тысяч рублей.

Чтобы банк одобрил займ, зарплата должна быть вдвое больше. При этом желательно, чтобы у клиента не было других долгов. Оказалось: тех, кто может обслуживать и автокредит, и еще один или несколько займов, в нашей стране менее 40 процентов.

Кроме того, банки стали внимательнее изучать кредитную историю. Если есть хотя бы одна просрочка, шанс получить деньги значительно падает.

Автодилеры не могут реализовать все произведенные и привезенные в Россию автомобили, поэтому снижают цены. Стоимость новых машин и кредитные ставки сегодня не стимулируют покупки, и люди реже меняют свой транспорт. С осени прошлого года наблюдается заметный спад продаж. В феврале спрос на легковые автомобили упал еще на четверть из-за высокой стоимости займов, которую не все могут себе позволить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Одна просрочка — и отказ: банки ужесточили правила выдачи автокредитов
7:07
Иран заявил об отступлении гигантского нефтяного танкера из Ормузского пролива
7:00
«Молния-2» уничтожила огневую точку, транспорт и миномет ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6:55
От Балтики до Камчатки: как экипаж «Александра III» встречает День подводника после дальнего похода
6:47
Работа без границ: в России становится популярным гибридный график
6:38
Минздрав установил оптимальный возраст женщины для рождения ребенка

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«В космос не возьмут»: Митя Фомин профукал свои мечты из-за желания выделиться
Посадил — сел: дачников предупредили о сроке за запрещенные растения
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео