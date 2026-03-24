Еврокомиссия перенесла дату публикации плана по запрету импорта нефти из России

Еврокомиссия (ЕК) исключила вопрос о запрете импорта российской нефти из повестки заседания, запланированного на 15 апреля. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, новая дата обсуждения пока не определена, однако в ЕК продолжают придерживаться курса на отказ от российских энергоресурсов. Она подчеркнула, что руководство Евросоюза считает возвращение к их закупкам стратегически ошибочным решением и намерено двигаться в сторону полного прекращения импорта.

«Глава [ЕК Урсула] фон дер Ляйен очень четко дала понять, что возвращение к импорту российской энергии будет повторением ошибки прошлого, это будет стратегическая ошибка», — сказала Итконен, видео ее ответа опубликовали на сайте аудиовизуальной службы ЕК.

При этом Итконен добавила, что, несмотря на отсутствие конкретных сроков, ЕК планирует вернуться к этому вопросу в ближайшее время и будет информировать о дальнейших шагах.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Евросоюз может отложить принятие решения из-за нестабильности поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Дело в рисках, связанных с возможным перекрытием Ормузского пролива Ираном, что может повлиять на мировой рынок нефти и привести к ускорению инфляции в еврозоне.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что отказ от российских энергоносителей негативно сказывается на самих странах Евросоюза. По мнению российской стороны, в условиях высокого спроса на нефть РФ будет ориентироваться на более выгодные рынки сбыта.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что смягчение санкций США на нефть из России негативно скажется на Украине.

