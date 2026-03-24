Мобильный интернет в центре Москвы начал работать после ограничений

|
Мария Гоманюк

Доступ к нему вновь появился в районах станций столичного метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Серпуховская» и «Новослободская».

Почему в Москве отключали мобильный интернет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В центральных районах Москвы мобильные операторы начали восстанавливать работу интернета после ранее введенных ограничений, связанных с обеспечением безопасности. К настоящему моменту связь в большинстве районов города функционирует в обычном режиме.

Доступ к мобильному интернету вновь появился в районах станций московского метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Серпуховская» и «Новослободская». На окраинах столицы связь также работает без перебоев. Операторы дополнительно уведомляют абонентов о восстановлении услуг через сообщения, в которых отмечают, что сеть вернулась к стандартному режиму работы.

«Мобильный интернет в Москве восстановлен — теперь все работает в обычном режиме», — отмечалось в одном из сообщений.

Ограничения ввели ранее в марте. Крупные операторы предупреждали пользователей о временном снижении доступности мобильного интернета и уточняли, что в этот период будут доступны только ресурсы из специального «белого списка» Минцифры. При этом базовые функции связи, такие как звонки и СМС, продолжали работать без изменений.

Регулирование подобных мер закреплено на законодательном уровне. Президент России Владимир Путин в феврале подписал закон, обязывающий операторов связи отключать сети по требованию ФСБ в предусмотренных случаях. Документ также освобождает компании от ответственности за перебои, если они связаны с такими требованиями.

Позднее, 10 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что все случаи ограничения связи осуществляются строго в рамках действующего законодательства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.96
-0.92 93.92
-0.81
