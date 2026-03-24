Умер итальянский певец и автор песен Джино Паоли

Чем был известен умерший итальянский певец Джино Паоли

Итальянский певец и композитор Джино Паоли скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на его семью.

По словам родственников, артист ушел из жизни ночью спокойно. В момент смерти он находился рядом с близкими людьми.

«Джино покинул нас прошлой ночью, мирно и в окружении любви своих близких», — привело издание текст заявления семьи исполнителя.

Паоли считается одной из ключевых фигур современной итальянской музыкальной культуры. За десятилетия творческой деятельности он написал множество песен, ставших классикой и вошедших в золотой фонд национальной эстрады.

Среди самых известных произведений исполнителя –Senza fine, Che Cosa C'è, Sapore di Sale и Quattro Amici, которые принесли ему широкую популярность не только в Италии, но и за ее пределами.

