ST раскритиковал завышенные амбиции некоторых исполнителей

Многие исполнители часто переоценивают свою роль и влияние на музыку и культуру в целом. Таким мнением поделился рэпер Александр Степанов, более известный как ST, в интервью Марии Чадиной.

В ходе беседы Чадина напомнила музыканту о том, как российские звезды не всегда сдерживают свои обещания о сотрудничестве с молодыми талантами. Например, певцы Мари Краймбрери и Егор Крид обещали записать совместные треки с участниками популярных музыкальных шоу, но не выполнили этих обещаний.

Так, Крид пообещал записать песню с победителем шоу, мальчиком с инвалидностью Данилом Плужниковым, но этого так и не произошло.

ST также давал такие обещания, но, в отличие от коллег, выполнил их. Он записал трек с дуэтом «Глупые треугольники», который стал результатом его поддержки и веры в молодых исполнителей.

«Мне кажется, что многие артисты немного переоценивают свою значимость. Если ты можешь помочь кому-то сделать совместную классную работу или сделать классный припев, и кто-то услышит сейчас про девочек и пойдет их послушает — с тебя не убудет, сто процентов», — высказался музыкант.

