Умер заслуженный артист России и солист «Поющих гитар» Виталий Псарев

Мария Гоманюк
Он с ранних лет занимался музыкой — пел и играл на фортепиано. Широкую известность исполнитель получил в 1975 году.

Причина смерти солита Поющие гитары Виталия Псарева

В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, вокалист вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары» Виталий Псарев. Про его смерть 23 марта сообщила организация «Петербург-концерт» в соцсети «ВКонтакте».

По информации учреждения, артист ушел из жизни скоропостижно. Руководство «Петербург-концерта» выразило соболезнования родным и близким музыканта. По словам знакомой артиста Натальи, Псарев тяжело болел. Об этом она рассказала в беседе с aif.ru, Среди возможных причин его смерти — проблемы с почками, однако официальные данные пока не уточнялись.

Виталий Псарев родился в Хабаровске и с ранних лет занимался музыкой. С детства он пел и играл на фортепиано. Виталий окончил дирижерско-хоровое отделение Ленинградской консерватории, после чего начал работать в «Ленконцерте».

Широкую известность артист получил в 1975 году, когда стал солистом популярного ансамбля «Поющие гитары». Позднее он выступал с Государственным концертным оркестром. Псарев начал выступать и сольно с 1982 года.

Про время и место прощания с музыкантом объявят позднее.

