Умер звезда «Парка Юрского периода» Сэм Нилл

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 495 0

Его смерть назвали внезапной и неожиданной.

Умер актер «Парка Юрского периода» Сэм Нилл

Фото: www.globallookpress.com/Clemens Niehaus/Geisler-Fotopres

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Новозеландский актер Сэм Нилл, получивший мировую известность благодаря роли доктора Алана Гранта в фильмах «Парк Юрского периода», скончался в возрасте 78 лет. О смерти артиста сообщила его семья, передает AP News.

По словам близких, Нилл ушел из жизни 13 июля в Сиднее. Его смерть назвали внезапной и неожиданной.

При этом семья уточнила, что на момент смерти актер был в ремиссии после борьбы с онкологическим заболеванием.

В 2023 году Нилл публично рассказал, что у него диагностировали ангиоиммунобластную Т-клеточную лимфому — редкую форму рака крови.

Болезнь выявили еще в 2022 году. После того как химиотерапия перестала помогать, актер прошел экспериментальное лечение методом CAR-T-терапии. Весной 2026 года он сообщил, что обследование больше не выявляет рака в его организме.

Сэм Нилл снимался в кино более полувека. Помимо франшизы «Парк Юрского периода», он известен по картинам «Пианино», «Охота за „Красным Октябрем“», «Сквозь горизонт» и сериалу «Острые козырьки».

Актер также занимался виноделием и выпустил мемуары, которые начал писать во время лечения.

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