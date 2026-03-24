В Нидерландах свыше 170 тысяч человек потребовали бойкота ЧМ-2026 по футболу

В Нидерландах свыше 170 тысяч человек подписали петицию с призывом отказаться от участия сборной страны в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Об этом написал нидерландский телеканал RTL Nieuws.

Документ направили на рассмотрение парламента. Инициаторы обращения сочли участие команды недопустимым из-за политики президента США Дональда Трампа. По их мнению, выступление на турнире может восприниматься как косвенная поддержка действий американских властей.

«Мы не хотим, чтобы наши футболисты своими выступлениями на турнире косвенно поддерживали насильственную террористическую политику президента Дональда Трампа против невинных мигрантов», — пояснил организатор акции, журналист Теун ван де Кеукен.

К тому же он призвал политиков занять принципиальную позицию и не допустить участия страны в соревнованиях, чтобы избежать репутационных рисков. В тексте обращения также упомянули претензии к внешней политике Вашингтона, в том числе военное вмешательство и заявления по Гренландии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года станет крупнейшим в истории турнира. В нем впервые примут участие 48 сборных, а матчи пройдут сразу в трех странах Северной Америки.

Ранее, писал 5-tv.ru, футбольная сборная Ирана ответила на слова Трампа о «неуместности» ее участия в чемпионате мира. Она отказалась от соревнований 11 марта. Министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали заявил, что футболисты не могут поехать на чемпионат из-за агрессии США и Израиля, в результате которой погибли мирные жители и был убит верховный лидер Али Хаменеи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.