Сборная Ирана ответила на слова Трампа о «неуместности» ее участия в ЧМ

Сборная Ирана по футболу заявила, что никто не имеет права исключать ее из ЧМ

Никто не имеет права исключать иранских спортсменов из числа участников международных соревнований. Об этом заявила футбольная сборная Ирана, ответив на заявление президента США Дональда Трампа.

Ранее американский лидер заявил о неуместности участия атлетов из исламской республики в предстоящем чемпионате мира. Пресс-служба иранской сборной в ответ подчеркнула, что единственная страна, которая может быть исключена, — это носитель статуса «хозяина», неспособный обеспечить безопасность команд.

На высказывание Трампа ранее также ответил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино — он считает, что международные состязания «нужны как никогда» во имя объединения людей по всему миру.

Национальная сборная Ирана по футболу 11 марта отказалась от участия в чемпионате мира. Министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали отметил, что футболисты не могут поехать на чемпионат на фоне агрессии США и Израиля, в которой погибли мирные жители и был убит верховный лидер Али Хаменеи.

