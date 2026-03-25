В Севастополе введен режим ЧС из-за взрыва в жилом доме

В результате происшествия погибли два человека, число пострадавших выросло до 12.

Фото: Telegram/РаZVожаев/razvozhaev

В Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за взрыва в многоквартирном доме. Соответствующий указ подписал губернатор города Михаил Развожаев. Документ опубликован на сайте правительства Севастополя.

«Постановляю: ввести с 24.03.2026 и до особого распоряжения <…> режим чрезвычайной ситуации», — говорится в документе.

В указе определена зона региональной ЧС — упоминаются улицы, которые сильнее всего пострадали от взрыва. Развожаев будет лично руководить ликвидацией ЧС. Кроме того, городские ведомства подготовят сотрудников к работе по устранению последствий инцидента.

Днем ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в многоквартирном доме № 14 на улице Корчагина в Севастополе произошел взрыв.

Затем вспыхнул пожар, огонь распространился на несколько квартир. Его устранили, однако инцидент вызвал частичное обрушение стены в одной из квартир, а также внутренних перекрытий и конструкций в подъезде. Кроме того, выбитые в соседних домах стекла повредили припаркованные машины.

Также ударной волной был поврежден и дом напротив. Еще десять квартир выгорели.

В результате происшествия два человека погибли. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, спустя время количество возросло до 12 человек.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства».

