В Челябинской области проверяют школу после фотосессии выпускников с автоматом

Необычная постановка для выпускного альбома стала поводом для разбирательства.

В Челябинской области идет проверка после очень креативной фотосессии в одной из местных школ. Там на выпускной ученики придумали такую мизансцену: они на коленях, а сзади преподаватель с автоматом. Идея снимка в том, что «только под угрозой оружия ребят можно загнать в школу». Инициативу поддержала не только учительница, но и родители.

«Классный руководитель собрала их, сплотила и помогает преодолеть подростковые трудности», — сказала представитель родительского комитета Диана Бондарь.

«Шутка превратилась в проблему, которую нам придется решать», — заявил директор Увельской школы № 1 Виктор Новиков.

Неоднозначную идею уже оценивают в региональном министерстве образования. Учителю грозит как минимум дисциплинарная ответственность.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий
23:30
Снег вернется неожиданно: какая погода ждет Москву на стыке марта и апреля

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео