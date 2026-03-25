В Челябинской области проверяют школу после фотосессии выпускников с автоматом
Необычная постановка для выпускного альбома стала поводом для разбирательства.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
В Челябинской области идет проверка после очень креативной фотосессии в одной из местных школ. Там на выпускной ученики придумали такую мизансцену: они на коленях, а сзади преподаватель с автоматом. Идея снимка в том, что «только под угрозой оружия ребят можно загнать в школу». Инициативу поддержала не только учительница, но и родители.
«Классный руководитель собрала их, сплотила и помогает преодолеть подростковые трудности», — сказала представитель родительского комитета Диана Бондарь.
«Шутка превратилась в проблему, которую нам придется решать», — заявил директор Увельской школы № 1 Виктор Новиков.
Неоднозначную идею уже оценивают в региональном министерстве образования. Учителю грозит как минимум дисциплинарная ответственность.
60%
