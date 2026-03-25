Метеор озарил небо США и Канады

Яркий метеор пронесся в ночном небе над несколькими штатами США и провинцией Онтарио в Канаде. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический объект был зафиксирован 23 марта в 21:31 по местному времени на высоте около 68 километров над городом Хоуп в штате Мичиган. Он двигался в северо-восточном направлении.

В организации отметили, что болид пронесся со скоростью 46 тысяч километров в час. Причиной вспышки стал фрагмент астероида диаметром 10 сантиметров и массой 500 граммов. В момент пика яркости он светил в 40 раз сильнее планеты Венера, благодаря чему его смогли увидеть.

