Депутат Кривоносов: турпоток из России в КНДР может вырасти на 40% в 2026 году

Россияне все чаще обращают внимание на нестандартные маршруты. По прогнозам, количество поездок в КНДР по итогам 2026 года увеличится на 20–40% по сравнению с прошлым годом и достигнет шести-семи тысяч. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов в беседе с Газета.ру.

Почему растет спрос

Как отметил Кривоносов, эффект «низкой базы» и интерес к новым направлениям дают о себе знать. Если в 2024 году отдых в КНДР выбрали чуть больше тысячи россиян, то в 2025 году — уже около пяти тысяч. В 2026 году ожидается еще более заметный прирост.

Популярность КНДР депутат объяснил несколькими факторами. Во-первых, это одна из немногих по-настоящему закрытых стран. Сама возможность туда попасть воспринимается как редкий и уникальный опыт.

Во-вторых, поездка дает возможность познакомиться с непривычной социальной моделью, историей, архитектурой и идеологией.

В-третьих, тур полностью структурирован: программа, сопровождение, четкая логистика — никакой самостоятельности.

И, наконец, на фоне изменения привычных маршрутов путешественники все чаще ищут нестандартные впечатления. Поэтому такие направления постепенно занимают свою нишу.

По словам эксперта, поездка в КНДР — это не отдых в общепринятом понимании, то скорее экскурсионно-познавательная поездка.

Ограничения и правила

Самостоятельный туризм в КНДР невозможен. Все поездки организуются через аккредитованных туроператоров по заранее утвержденной программе и в сопровождении местных гидов.

Любые отклонения от маршрута исключены, и это нужно воспринимать как особенность направления.

«Туристу необходимо заранее понимать, что в Северной Корее действуют строгие правила поведения, есть ограничения на фото- и видеосъемку, регламентированы перемещения и взаимодействие с местной средой. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, поэтому важно внимательно относиться к инструктажу», — предупредил Кривоносов.

Спрос на альтернативные направления

На фоне военного конфликта на Ближнем Востоке российские туристы все чаще отказываются от поездок в Израиль, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Перебои с авиасообщением и закрытое воздушное пространство над рядом стран региона делают привычные курорты труднодоступными.

В этих условиях путешественники ищут альтернативу и находят ее в нестандартных направлениях, таких как КНДР, страны Центральной Азии и российские регионы.

