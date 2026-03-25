Говорила в пустоту: Мелания Трамп ушла во время выступления Елены Зеленской в Вашингтоне

|
Диана Кулманакова
Ранее первая леди США уже отказалась от личной встречи с супругой украинского президента.

Фото: EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Супруга президента Украины Владимира Зеленского, Елена, оказалась в неловкой ситуации на саммите в Вашингтоне. Она выступала на мероприятии коалиции «Содействуем будущему вместе» и обратилась к первой леди США Мелании Трамп. Однако та уже покинула зал. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

«Украина — ваш надежный партнер»

Зеленская произнесла благодарственную речь, обратившись к пустому креслу, на котором ранее сидела Мелания Трамп.

«Мы рассматриваем эту инициативу как важный шаг к тому, чтобы поднять проблему развития и образования детей на глобальный уровень и объединить страны вокруг общей ответственности. Украина — ваш надежный партнер в этой области. Еще раз благодарю вас», — сказала супруга украинского лидера.

Дистанция в отношениях

Ранее, в сентябре 2025 года, Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской. Это свидетельствовало о сохранении дистанции в американо-украинских отношениях.

По словам старшего советника первой леди США, несмотря на неоднократные попытки Зеленской договориться о встрече, Мелания ограничивается лишь кратким приветствием.

Скандалы вокруг Зеленской

Это не первый случай, когда супруга украинского президента оказывается в центре внимания.

Из-за Зеленской возникли споры о целесообразности трат на фоне военных действий на Украине. Во время ее визита в ООН на ней заметили браслет от Cartier стоимостью 1,1 миллиона долларов (около 91,7 миллиона рублей).

Критики указывали, что такие украшения выглядят неуместно на фоне постоянных просьб Владимира Зеленского о финансовой помощи от европейских союзников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
