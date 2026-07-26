Уважают и гордятся: Путин в День ВМФ рассказал об особом отношении к военным морякам в России
Президент поздравил военно-морские силы страны с праздником.
Фото, видео: © РИА Новости/Татьяна Меель; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Путин в День ВМФ рассказал об особом отношении к военным морякам в России
В России к военным морякам относятся по-особому, их уважают и ими гордятся. Об этом в своем поздравлении с Днем ВМФ рассказал президент страны Владимир Путин.
«К военным морякам у нас относятся по-особому — уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно, их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и главное — беззаветная преданность отечеству», — отметил российский лидер.
Путин подчеркнул, что и сегодня все, кто имеет отношение к военно-морским силам страны, сохраняют и преумножают традиции флота.
«Как писал адмирал Ушаков: „Душою и всем своим состоянием предан службе, и ни о чем более не думаю — как об одной пользе государственной“. Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13-ти морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении оборонной безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане», — сказал президент.
Лидер страны отметил, что военно-морские силы России эффективно решают все стоящие перед ними задачи.
«Набирает мощь морская составляющая и ядерная триада России, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных и надводных береговых и летных частей. И конечно, растет профессионализм моряков… Навыки наших морпехов и их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость и дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых звезд Героев России», — напомнил Путин.
В конце своего обращения президент поблагодарил всех военных моряков за службу и поздравил с Днем ВМФ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 26 июл
- «Продолжаете славные флотские традиции»: Белоусов поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
- 24 июл
- Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ
- 28 июл
- Морская столица России: как прошел День ВМФ в Петербурге
- 27 июл
- «Надо жить»: Путин вышел из автомобиля пообщаться с жителями Петербурга
- 27 июл
- Путин прибыл в Санкт-Петербург на День ВМФ
- 27 июл
- Песков назвал причину отмены главного парада ВМФ
- 27 июл
- Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем ВМФ
- 17 июл
- В России отмечают День основания морской авиации ВМФ
- 15 июл
- Главную икону ВМФ впервые доставили в Кронштадт
- 28 июл
- Праздничный салют ко Дню Военно-морского флота в Петербурге — видео
73%
Нашли ошибку?