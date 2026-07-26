Уважают и гордятся: Путин в День ВМФ рассказал об особом отношении к военным морякам в России

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 49 0

Президент поздравил военно-морские силы страны с праздником.

Фото, видео: © РИА Новости/Татьяна Меель; 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Путин в День ВМФ рассказал об особом отношении к военным морякам в России

В России к военным морякам относятся по-особому, их уважают и ими гордятся. Об этом в своем поздравлении с Днем ВМФ рассказал президент страны Владимир Путин.

«К военным морякам у нас относятся по-особому — уважают и гордятся ими. И совершенно заслуженно, их служба — это не только решение боевых задач, но и умение справляться с силами самой природы. Такое сочетание определило во многом уникальный характер флотских, в котором объединились верность долгу, братская сплоченность, отвага и главное — беззаветная преданность отечеству», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что и сегодня все, кто имеет отношение к военно-морским силам страны, сохраняют и преумножают традиции флота.

«Как писал адмирал Ушаков: „Душою и всем своим состоянием предан службе, и ни о чем более не думаю — как об одной пользе государственной“. Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13-ти морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении оборонной безопасности, в защите законных интересов страны в мировом океане», — сказал президент.

Лидер страны отметил, что военно-морские силы России эффективно решают все стоящие перед ними задачи.

«Набирает мощь морская составляющая и ядерная триада России, продолжается серийное строительство боевых кораблей и специальных судов, совершенствуется обеспечение передовым вооружением и техникой подводных и надводных береговых и летных частей. И конечно, растет профессионализм моряков… Навыки наших морпехов и их плавсостава, помноженные на их стойкость, смелость и дерзость, сегодня во многом определяют и ход специальной военной операции. Десятки тысяч матросов и офицеров удостоены высоких наград государства, в том числе Золотых звезд Героев России», — напомнил Путин.

В конце своего обращения президент поблагодарил всех военных моряков за службу и поздравил с Днем ВМФ.

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