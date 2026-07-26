Автомобиль протаранил участвующую в гей*-параде группу людей в Берлине

Автомобиль въехал в группу людей, участвующих в гей*-параде в районе Тиргартен в Берлине. Об этом сообщает Bild.

На мероприятии были тысячи человек. По словам очевидцев, некий белый фургон на высокой скорости въехал прямо в толпу. Отмечается, что несколько участников шествия получили травмы.

К месту происшествия были направлены несколько бригад скорой помощи, здесь же работают представители правоохранительных органов, данные о пострадавших уточняются.

«В районе Тиргартен в настоящее время проводится масштабная полицейская операция. Территория оцеплена нашими сотрудниками. Пожалуйста, избегайте этого района и обходите его стороной», — отметили в полиции Берлина, пост опубликован в соцсетях.

По данным правоохранителей, злоумышленник вышел из машины и скрылся пешком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как власти Киева изменили герб города в рамках поддержки ЛГБТ*-фестиваля — изображение Архангела Михаила поместили в радужное кольцо. Правда на сутки, потом убрали. А сам фестиваль попытались свернуть из-за соображений безопасности. Сообщалось, что стали поступать угрозы теракта.

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* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.