Автомобиль протаранил участвующую в гей*-параде группу людей в Берлине
Есть пострадавшие.
Фото: © Getty Images/picture alliance / Contributor
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Автомобиль въехал в группу людей, участвующих в гей*-параде в районе Тиргартен в Берлине. Об этом сообщает Bild.
На мероприятии были тысячи человек. По словам очевидцев, некий белый фургон на высокой скорости въехал прямо в толпу. Отмечается, что несколько участников шествия получили травмы.
К месту происшествия были направлены несколько бригад скорой помощи, здесь же работают представители правоохранительных органов, данные о пострадавших уточняются.
«В районе Тиргартен в настоящее время проводится масштабная полицейская операция. Территория оцеплена нашими сотрудниками. Пожалуйста, избегайте этого района и обходите его стороной», — отметили в полиции Берлина, пост опубликован в соцсетях.
По данным правоохранителей, злоумышленник вышел из машины и скрылся пешком.
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* — движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено.
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