Ученые в Крыму и Сириусе создают систему прогнозирования землетрясений

Спрогнозировать разрушительные наводнения, оползни и землетрясения поможет уникальная отечественная система. Разработка наших ученых из Сириуса призвана спасти миллионы жизней не только в сейсмоактивных регионах России, но и по всему миру. Для этого специалисты заглянули глубоко под землю. Что они там увидели и услышали — расскажет корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Стена неприметного вагончика на тоненьких сваях хранит доступ к 600-метровой скважине. И то, что можно услышать на ее глубине, может заставить вздрогнуть абсолютно каждого.

Так происходят замеры — датчики на глубине 50 метров и ниже 200. Этот пост наблюдения в Крыму стоит на стыке двух литосферных плит. Скважину пробурили еще в советское время, и вот теперь она вновь поможет прогнозировать землетрясения на полуострове. Резкое понижение уровня подземных вод на этом пункте уже фиксировали несколько лет назад прямо перед серией разрушительных толчков в Турции.

«Мы выявили некоторую аномалию в связи с резким понижением уровня. После того, что мы описали, эти материалы были переданы в Федеральное агентство по недропользованию», — рассказал директор ГБУ Севастополя «Экоцентр» Роман Андреев.

Землю внимательно слушает и Сириус. Ученые университета создают собственную базу и систему предупреждения землетрясений, оползней, цунами. Красные точки на экране — это активные сейсмические события.

«Для того чтобы знать, что произойдет, мы должны, во-первых, знать, как развиваются деформационные процессы, то есть внутренние процессы в земле, которые вообще порождают вот эту сейсмичность, вот эти разломы и так далее. Потому что сейсмичность — это всего лишь результат разгрузки напряжений», — объяснил старший научный сотрудник Международного научного центра экологии и вопроса изменения климата университета «Сириус» Юрий Габсатаров.

Наука пока что не обещает назвать точную дату, час или силу подземного толчка. Задача ученых — не гадать, а выявлять признаки, сигналы, закономерности, строить систему и анализировать данные с десятков датчиков. А их ведь еще и установить нужно.

Посты университета «Сириус» намеренно установлены в том числе и рядом с крупной инфраструктурой. Вот здесь горнолыжный курорт под боком. Оборудование может предупредить об оползнях.

«Это один из наших пунктов комплексных наблюдений. Здесь как раз расположен монитор, акселерометр», — пояснил сотрудник.

А это уже побережье юга России, которое периодически трясет. Настоящий научный бункер расположен в самом сердце Олимпийского парка на глубине более чем двух метров под землей, для того, чтобы куча сейсмологического оборудования не фиксировала посторонние шумы и вибрации.

Любое отклонение тут же оповещает систему и попадает в общую базу в режиме реального времени. Сенсоры тем временем фиксируют каждое, пусть даже миллиметровое, отклонение, чтобы научиться понимать, что в порядке вещей, а что предшествует удару стихии.

«Позволят безопасно жить здесь и работать, обеспечат безопасность инфраструктуры и зданий, и сооружений. Это один из пунктов, который как раз занят регистрацией технических информационных процессов. Здесь, в том числе, были записаны данные об последних землетрясениях», — добавил Юрий Габсатаров.

В будущем система предупреждений землетрясений, которую создает университет, может существенно упростить строительство и обслуживание различных объектов, объясняют ученые, будь то дома, дороги или энергетические артерии. Все потому, что после сбора информации удастся анализировать самые безопасные от землетрясений участки. А значит, момент, когда закачается люстра в следующий раз, может быть уже не таким разрушительным.

