Нулевой уровень: соседи Меган Маркл и принца Гарри стараются не общаться с ними

Page Six: соседи Меган Маркл и принца Гарри стараются не общаться с ними

В США соседи Меган Маркл и принца Гарри по престижному району Монтесито стараются не общаться со знаменитыми супругами. Об этом сообщило Page Six.

Местный житель рассказал изданию, что люди целенаправленно избегают встреч с парой. Они не хотят, чтобы их видели в компании Маркл и Гарри.

Причиной такого холодного приема стали не только скандальные публикации в СМИ или проблемы в отношениях с платформой Netflix, но и личное впечатление обитателей городка от поведения супругов.

«Это не ненависть. Это просто растущее осознание того, что они — потребители с нулевым уровнем самосознания. Все от них просто устали», — отметил источник.

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели роскошное поместье в Калифорнии за 14,65 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей) еще в 2020 году, когда приняли решение отказаться от королевских обязанностей.

Несмотря на то что изначально в сообществе к ним отнеслись с интересом, со временем ситуация изменилась.

Сосед пары Ричард Минардс в одном из документальных фильмов ранее утверждал, что Меган Маркл нельзя назвать ценным членом общества. По его словам, она практически не вовлечена в жизнь соседей и редко появляется на публике.

В то же время представители самих Сассекских опровергают слухи о конфликтах. Они заявляют, что супруги очень любят свое окружение и поддерживают с соседями прекрасные отношения.

В Монтесито проживает множество мировых звезд, среди которых телеведущая Опра Уинфри, певица Кэти Перри, ведущая Эллен Дедженерес и актриса Дженнифер Энистон.

В последнее время чета сталкивается с трудностями в бизнесе и медийном поле. Недавно стало известно, что Netflix разорвал сотрудничество с брендом Меган Маркл спустя менее чем год работы.

Кроме того, в прессе появлялись сообщения о том, что руководители платформы отказывались общаться с супругами без присутствия адвокатов.

