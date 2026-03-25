Взрыв дома в Севастополе повредил как минимум семь зданий

Как минимум семь домов получили повреждения в результате взрыва в Севастополе. Об этом сообщили местные власти.

Кроме того, детонация повредила порядка 15 машин.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о взрыве дома на улице Павла Корчагина в ночь на 24 марта 2026 года. Жертвами стали 50-летняя хозяйка квартиры, также ранения получили четыре ее дочери в возрасте 23, 18, 14 и 12 лет, 20-летний сын числится пропавшим без вести.

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Власти определили зону ЧС — в нее попали улицы, которые сильнее всего пострадали от взрыва.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и Незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства». Газовое оборудование в квартире не повреждено, поэтому правоохранители не рассматривают в качестве версии происшествия утечку бытового газа. Следствие назначило 15 экспертиз и допросило свыше 20 человек, также было проведено несколько обысков.

