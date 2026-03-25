Опасный перекус: врачи спасли четырехлетнего мальчика, подавившегося орехами

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Обед для ребенка закончился срочной госпитализацией.

От чего врачи спасли четырехлетнего мальчика

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

В Москве врачи спасли подавшегося кешью четырехлетнего ребенка

Столичные медики помогли четырехлетнему мальчику, который во время еды подавился орехами. О спасении ребенка сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Маленького пациента доставили в Детскую городскую клиническую больницу имени З. А. Башляевой с тревожными симптомами. У него наблюдались выраженная одышка, свистящие хрипы при дыхании, а также боли в области грудной клетки.

Для выяснения причины ухудшения состояния врачи провели бронхоскопическое исследование. В ходе процедуры специалисты обнаружили, что дыхательные пути ребенка частично перекрыты кусками кешью. Родители пояснили медикам, что мальчик начал задыхаться во время приема пищи.

Используя специальный бронхоскоп и медицинские щипцы, врачи аккуратно извлекли застрявшие фрагменты орехов. После манипуляции ребенок еще некоторое время находился под наблюдением специалистов и прошел контрольные обследования. Когда состояние маленького пациента стабилизировалось, его выписали домой.

Медики напомнили, что орехи относятся к продуктам повышенной опасности для детей: они не растворяются и практически не выводятся при кашле, из-за чего могут полностью перекрыть просвет бронха и вызвать удушье.

