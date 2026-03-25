Путин посмертно наградил погибших в результате теракта в Москве сотрудников ДПС

Александра Якимчук
Трагедия произошла 24 декабря рядом со зданием районного отдела полиции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Погибших в результате теракте в Москве сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) посмертно наградят Орденом мужества. Об этом сообщило МВД России.

«Президентом России подписан указ о награждении орденами Мужества посмертно Ильи Климанова и Максима Горбунова — сотрудников ДПС Южного округа столицы, ценой собственных жизней, предотвративших террористический акт, который мог унести жизни сотен москвичей», — уточнили в ведомстве.

Трагедия произошла 24 декабря 2025 года на улице Елецкой, рядом со зданием районного отдела полиции. Климанов и Горбунов заметили подозрительного мужчину возле одно из служебных автомобилей. Когда они к нему подошли, прогремел взрыв. И преступник, и сотрудники ДПС погибли.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот взрывных устройств».

Ранее в Москве простились со старшим лейтенантом Денисом Братущенко — он погиб при подрыве автомобиля у Савеловского вокзала. Инцидент был признан терактом.

