Аналогов нет: что в России вызывает зависть у иностранцев

Диана Кулманакова
Некоторые вещи заставляют людей возвращаться на Родину.

Какие преимущества есть у России перед зарубежными странами

Депутат Роднина: соцподдержка граждан в России вызывает зависть у иностранцев

Российская социальная политика и меры поддержки граждан способны вызвать чувство зависти у жителей других стран. Об этом сообщила трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Ирина Роднина в беседе со Sport24.

По ее мнению, ключевым преимуществом России является развитая система помощи различным категориям населения, аналогов которой сложно найти в других странах.

«Особенно если это касается материнства, пожилых людей и молодежи, по крайней мере для получения образования», — поделилась Роднина.

Депутат уверена, что именно такие направления социальной работы демонстрируют высокую степень заботы государства о своих гражданах, что остается недоступным для многих иностранцев.

Родниной есть с чем сравнить поддержку граждан. С 1990 по 2002 год титулованная чемпионка работала в США. Однако фигуристка в начале нулевых приняла твердое решение вернуться на Родину.

Ранее олимпийская чемпионка делилась воспоминаниями о жизни в США, отмечая, что ее возвращение в Россию вызвало непонимание у многих окружающих. Несмотря на длительный период работы за рубежом, Роднина предпочла продолжить карьеру в РФ, где сейчас представляет интересы избирателей в нижней палате федерального парламента.

