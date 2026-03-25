В Москве задержан администратор крупной хакерской площадки

|
Мария Гоманюк
На форуме злоумышленника были зарегистрированы свыше 147 тысяч пользователей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; MAX/mvd; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве правоохранительные органы задержали администратора одной из крупнейших хакерских площадок, на которой в течение нескольких лет распространялись похищенные персональные данные. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале мессенджера MAX.

По данным ведомства, на форуме были зарегистрированы свыше 147 тысяч пользователей. Они могли приобретать и перепродавать украденную информацию, а также использовать ее для мошеннических схем против граждан.

На площадке публиковались огромные массивы данных: учетные записи, банковские реквизиты, логины и пароли, а также корпоративные документы, полученные в результате кибератак.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники изъяли компьютерную технику и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям, связанным с незаконным оборотом компьютерной информации, содержащей персональные данные. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хакеры воруют данные пациентов в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

