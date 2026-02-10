Письмо с «секретом»: как хакеры воруют данные пациентов в России

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив

Десятки медицинских учреждений, в том числе аптечные сети и клиники, в России получили в конце 2025 года письма от хакеров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Хакеры требуют денег с пациентов, пугая публикацией болезней и диагнозов

Хакеры требуют денег с пациентов и медицинских организаций, пугая публикацией болезней и диагнозов. Такого рода атака наблюдалась в российских медицинских учреждениях и аптечных сетях в конце 2025 года. Об этом 5-tv.ru рассказал руководитель Kaspersky GReAT «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов на встрече клуба киберзнатоков «Лаборатории Касперского».

«Злоумышленники под видом других медицинских учреждений или страховых компаний присылали в организации письма, где рассказывалось про то, что, либо необходимо срочно принять пациента, либо у пациента есть какая-то жалоба и необходимо срочно на это ответить», — поделился эксперт.

Далее с помощью несложной цепочки атаки на целевом устройстве запускался бэкдор (скрытый способ попасть в систему, минуя обычные механизмы авторизации и защиты. — Прим. ред.), который позволял злоумышленникам удаленно осуществлять различные действия.

«Это могло, на самом деле, привести к тому, что злоумышленники крадут приватные данные не только организации, но и пациентов — и в дальнейшем возможно, например, заниматься вымогательством», — пояснил Галов.

Эксперт отметил, что и в европейских странах такие истории случаются довольно часто. 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, предложение отменить заявку на кредит говорит о звонке от мошенников. Об этом и других признаках звонка от мошенников рассказали в МВД.

