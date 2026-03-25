Директора кемеровского рехаба, где умер пациент, заключили под стражу до 18 мая

Директора кемеровского рехаба заключили под стражу до 18 мая

Директора кемеровской наркологической клиники «Свобода» Ивана Коршунова по решению суда заключили под стражу до 18 мая. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-центре судов области.

Обвинение настаивало на том, что если оставить на свободе руководителя учреждения, он может оказать давление на коллег и пациентов. Против Коршунова также сыграли психотропные препараты, которые нашли в его квартире во время обыска. По версии следствия, он планировал их сбыть пациентам клиники.

Сам обвиняемый вину не признает. Скрываться от следствия, по его словам, не планировал. Директор заявил, что принимал найденные препараты сам из-за проблем со сном. Но при этом Коршунов не смог объяснить, как вещества, продающиеся строго по рецепту, оказались у него.

Также директор клиники заявил, что у правоохранительных органов нет доказательств того, что найденные в крови пациентов препараты были введены им в этом медицинском учреждении.

Мера пресечения бывшему главному врачу «Свободы» пока не избрана. Ему продлили задержание на трое суток. За это время следствие должно собрать и представить дополнительные материалы по делу.

В августе 2025 года в клинике скончался 37-летний пациент. Через сутки после попадания в это учреждение он впал в кому, а через 13 дней его сердце остановилось. Это не единственный случай летального исхода. Кроме того, по версии следствия, пациентам незаконно вкалывали наркотические вещества. Также в «Свободе» предоставляли услуги стационара, однако выданная клинике лицензия разрешала лишь амбулаторное лечение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.