Ордер и паника: Ханде Эрчел спешит домой после громкого скандала

В Турции выдали ордер на арест Ханде Эрчел и ее бывшего возлюбленного

Турецкую индустрию развлечений потрясла крупная антикриминальная кампания, инициированная прокуратурой Стамбула. В рамках операции под названием «Рассвет» под пристальное внимание следствия попали не только известные спортсмены и представители бизнеса, но и одна из самых популярных актрис страны — звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

Сообщения о том, что на артистку и ее бывшего возлюбленного, представителя влиятельной семьи Хакана Сабанджи, выдан ордер на арест, стали неожиданностью для самой актрисы.

Ордер на арест

В момент появления новостей Эрчел находилась за пределами Турции, где проходила обучение. Вскоре актриса выступила с эмоциональным заявлением в личном блоге, пообещав немедленно вернуться на родину, чтобы разобраться в ситуации.

«Узнала обо всем из сообщений в прессе прошлой ночью. Чтобы прояснить ситуацию, я возвращаюсь в страну, где дам необходимые разъяснения и предоставлю показания. Я человек, любящий свою страну и доверяющий государству и правосудию. Уверена, что ситуация будет прояснена в кратчайшие сроки», — отметила артистка.

При этом, по данным турецких СМИ, правоохранительные органы могут задержать актрису сразу после прилета в Стамбул для проведения следственных действий.

Первые последствия скандала

Тем временем скандал уже начал сказываться на карьерах других представителей шоу-бизнеса. Так, актер Догукан Гюнгер, исполнявший одну из ключевых ролей в сериале «Клюквенный щербет», лишился работы после результатов обязательного медицинского освидетельствования.

В пробах были обнаружены следы запрещенных веществ, и руководство телеканала приняло решение прекратить сотрудничество, поставив репутацию проекта выше рейтингов.

Кто еще под подозрением

Проверки коснулись и других известных персон. В поле зрения следствия, как сообщается, оказались актеры Джан Яман и Селен Гергюзель. Расследование продолжается, а список возможных фигурантов расширяется.

По информации прокуратуры Стамбула, масштабная операция проводится в целях защиты общественной морали. Рейды уже прошли в престижных районах города, в результате чего были задержаны более десятка человек.

Среди них — бывшие руководители крупных футбольных клубов «Бешикташ» и «Галатасарай», а также влиятельные представители деловых кругов. Однако наибольший резонанс вызвало появление в деле громких имен из мира шоу-бизнеса.

