Актера на роль Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере еще не утвердили

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Первый сезон проекта выйдет в 2027 году.

Кто играет Волан-де-Морта в сериале о Гарри Поттере

Фото: Кадр из х/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», реж.: Дэвид Йейтс, 2010г.

Актера, который исполнит роль Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера, еще не утвердили. Об этом в интервью изданию Variety рассказал руководитель студии HBO Кейси Блойс.

«Я бы сказал, что это слухи (об утвержденном актере на роль Темного Лорда. — Прим. ред.) — не верьте им. Даже я не знаю, кого мы выберем. <…> Я бы воспринимал все, что вы читаете, с долей скептицизма», — отметил Блойс.

Также стало известно, что новые сезоны сериала по этой вселенной не будут выходить каждый год. Все дело в объеме работы над такими масштабными проектами.

Руководитель HBO сравнил эту экранизацию с такими громкими сериалами, как «Дом Дракона» и «Одни из нас». Он подчеркнул, что с точки зрения производства делать качественный контент такого объема за короткий срок просто невозможно. При этом Блойс не уточнил, какие именно временные промежутки будут между сезонами.

Первые серии нового проекта о Гарри Поттере выйдут в 2027 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что исполнителю профессора Северуса Снейпа в сериале о Мальчике-который-выжил Паапе Эссьеду угрожали убийством. Он также столкнулся с расисткими высказываниями, оскорблениями и проклятиями после утверждения в этот проект. В полнометражных фильмах этого персонажа играл британский актер Алан Рикман.

