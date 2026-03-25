Криминальное прошлое: Бритни Спирс попала в сомнительную компанию

Диана Кулманакова
По мнению близких артистки, новые «друзья» живут за счет певицы.

Что сейчас с певицей Бритни Спирс: отмена опеки и карьера

Radar Onlinе: Бритни Спирс попала в сомнительную компанию после отмены опеки

Семья и друзья Бритни Спирс опасаются, что певица оказалась под влиянием «дурной компании», члены которой могут довести ее до эмоционального и финансового краха. Об этом сообщает Radar Online.

По данным инсайдеров, после прекращения 13-летней опеки ее отца и адвоката в конце 2021 года исполнительница хита Toxic начала общаться с личностями, имеющими богатое криминальное прошлое.

Источники утверждают, что в нынешнем окружении 44-летней звезды присутствуют даже торговцы запрещенными веществами

«Общество, которым окружила себя Бритни сейчас, невероятно сомнительное. У многих из этих парней криминальное прошлое. Судя по всему, в этой компании есть известные наркодилеры и другие типы, которые хотят заработать на ней. Это именно те персонажи, которых всегда опасалась ее семья — они воспользуются ею и утянут обратно на самое дно», — отметил инсайдер.

Близкие люди Бритни в ужасе от происходящего, так как новые «друзья» фактически живут за счет певицы. На их содержание уходят огромные суммы.

Ситуация осложняется тем, что незадолго до недавнего ареста Спирс уволила своих охранников и тренеров по трезвости, которые помогали ей сохранять стабильность.

Напряженная обстановка в калифорнийском доме певицы стала поводом для регулярных визитов правоохранительных органов. С начала 2024 года полицию на ее адрес вызывали 14 раз.

Недавний инцидент, когда Бритни задержали по подозрению в вождении в нетрезвом виде, может иметь серьезные последствия. В автомобиле артистки было обнаружено неизвестное вещество, которое сейчас изучается экспертами. Это может привести к переквалификации дела в более тяжкое.

Сейчас друзья звезды обсуждают, как спасти певицу. Однако они признают, что вмешательство может быть опасным из-за агрессивности ее новых спутников.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео