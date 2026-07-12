Зеленский признал размещение оружейного склада под Киевом вблизи жилых домов

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 36 0

При этом он переложил всю ответственность на других лиц.

Склад с оружием под Киевом находился возле жилых домов

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Взорвавшийся недавно склад с оружием и боеприпасами в Вишневом находился в непосредственной близости от жилых домов. Такое признание сделал глава киевского режима Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что ему подробно рассказали о ситуации в населенном пункте. Зеленский обвинил в инциденте руководителей двух структур «Укроборонпрома», которые, по его словам, проигнорировали инструкции.

«Руководители двух государственных предприятий действовали вопреки закону, вопреки решению ставки и должностным инструкциям. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечающих за безопасность», — сказал глава киевского режима.

Зеленский добавил, что виновные в хранении боеприпасов возле жилого сектора уже известны и будут привлечены к ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал об ударах Вооруженных сил РФ по военным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки боевиков ВСУ на российские регионы. Были поражены несколько заводов, отвечавших за военно-промышленный комплекс Украины, склад горюче-смазочных материалов «Вишневое», инфраструктура ТЭК в Киеве и военные аэродромы в пяти областях.

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Зеленский признал размещение оружейного склада под Киевом вблизи жилых домов

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