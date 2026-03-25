«Дура» — и все кончено: невеста подала на развод спустя три минуты после свадьбы

|
Дарья Орлова
Долгой и счастливой семейной жизни не получилось.

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кувейте произошел курьезный случай, который уже назвали одним из самых стремительных разрывов в истории семейных отношений. Как сообщает издание Daily Star, супруги расстались практически сразу после официального оформления брака.

Церемония только завершилась, и молодожены направились к выходу из зала, когда невеста случайно оступилась. Вместо поддержки новоиспеченный муж резко отреагировал на ситуацию и назвал ее дурой.

Такое отношение стало для девушки серьезным сигналом: она немедленно потребовала аннулировать союз — и получила развод буквально через несколько минут после регистрации.

Необычная история стремительно распространилась в социальных сетях. Пользователи активно обсуждали произошедшее, и многие встали на сторону невесты, сочтя грубость в первый же день совместной жизни тревожным признаком будущих проблем.

Ранее в США свадьба пожилого мужчины сорвалась в самый последний момент и закончилась его задержанием. Как сообщает издание People, торжественная церемония так и не началась.

В помещение вошли полицейские и заявили, что заключение брака невозможно. Выяснилось, что мужчина числится в специальном списке лиц с судимостью и не может вступать в брак без предварительного уведомления государственных органов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
Последние новости

1:25
0:56
0:36
0:13
23:50
23:45
Сейчас читают

Интересные материалы

