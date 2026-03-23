За минуты до регистрации: пенсионера-педофила арестовали на свадьбе

В США жениха арестовали по обвинению в изнасиловании за минуты до свадьбы

В США 66-летний мужчина оказался под арестом буквально за считанные минуты до регистрации брака. Брэдли Армстронг прибыл в суд округа Ла-Порт вместе с избранницей, рассчитывая официально оформить отношения. Об этом сообщило издание People.

Перед началом церемонии в зал вошли сотрудники полиции. Они сообщили, что бракосочетание не может состояться. Как выяснилось, мужчина состоит в специальном реестре преступников и не имел права вступать в брак без уведомления властей. Следствие установило, что пенсионер якобы предоставил поддельное разрешение.

Известно, что в 2002 году Армстронг привлекался к ответственности по делу о растлении несовершеннолетних. Тогда суд назначил ему семь лет условного срока, а также испытательный период той же продолжительности.

