Известный футболист потратил пять миллионов долларов на OnlyFans

Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Он оплачивал доступ к фото и видео 19-летней модели Софи Рейн.

Нападающий «Арсенала» Дьекереш потратил миллионы на Онлифанс

Фото: AP/ТАСС

Нападающий «Арсенала» Дьекереш потратил пять миллионов долларов на OnlyFans

Как утверждает 19-летняя модель платформы OnlyFans Софи Рейн, один из шведских игроков, выступающих в Английской премьер-лиге, в течение длительного времени переводил ей крупные суммы за доступ к личным фото- и видеоматериалам.

По словам девушки, всего на платный контент таинственный поклонник потратил около 4,5 миллиона долларов.

В СМИ сразу начали строить версии о личности щедрого клиента: под описание, по мнению журналистов, могли подойти сразу несколько известных спортсменов, однако чаще всего в публикациях упоминается нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш.

Сам футболист пока не выступал с комментариями по поводу распространяющихся сообщений.

Ранее сооснователь и один из владельцев платформы OnlyFans Леонид Радвинский ушел из жизни. В организации подтвердили факт смерти предпринимателя и сообщили, что он скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Представители сервиса отметили, что глубоко скорбят в связи с утратой и подчеркнули, что бизнесмен умер спокойно после продолжительной болезни.

Леонид Радвинский родился в 1982 году в Одессе. В детские годы он вместе с родителями эмигрировал в США, где вырос и впоследствии сумел добиться значительных успехов в сфере интернет-предпринимательства.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:25
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
0:56
«Сам разорюсь как-нибудь»: Киркоров о страховании тела
0:36
Самолет с депутатами Госдумы прибыл в аэропорт Нью-Йорка
0:13
Иран разрешил проход через Ормузский пролив судам из дружественных стран
23:50
В Крыму мужчина много лет насиловал малолетнюю падчерицу
23:45
Москва вошла в топ-3 городов мира по количеству культурных мероприятий

Сейчас читают

У QatarEnergy форс-мажор: Бельгия, Италия, Китай и Южная Корея останутся без газа
Выглядит здоровой? Онколог прокомментировал внешний вид Лерчек
Кормят с «лопаты»: в каких условиях содержатся пожизненно осужденные террористы «Крокуса»
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео