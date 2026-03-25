Патрушев: ВМФ России обеспечивает безопасность судоходства

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Речь идет также о кораблях, перевозящих грузы в интересах РФ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Военно-морской флот (ВМФ) России обеспечивает безопасность судоходства, в том числе кораблей, перевозящих грузы в интересах РФ. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания коллегии.

«Силами военно-морского флота обеспечивается безопасность судоходства по объектовому и зональному принципам. Усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны», — сказал Патрушев.

По словам помощника российского лидера, капитаны портов могут запрашивать сопровождение российских кораблей мобильными огневыми группами.

Кроме того, Патрушев рассказал о создании инструкции по оперативной связи судовладельцев и операторов судов с администрацией портов и ВМФ. В первую очередь это касается Азово-Черноморского бассейна и Балтийской морской зоны. По его словам, коллегия также приняла меры по оперативному информированию о незаконных действиях в отношении торгового флота России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что атакованный украинскими беспилотниками российский газовоз Arctic Metagaz продолжает дрейф в Средиземном море, его сносит в экономическую зону Ливии, где расположены нефтяные платформы. Ливийские власти повысили уровень морской тревоги. Курс судна теперь зависит только от ветра и течений. Ранее газовоз отнесло к югу от Мальты, а теперь он движется дальше на юг.

