Путин поздравил деятелей культуры с профессиональным праздником и вручил награды

Дарья Корзина
Президент России отметил вклад творческих работников в развитие страны.

Президент России Владимир Путин поздравил деятелей культуры с их профессиональным праздником и провел церемонию вручения наград в области культуры.

В России отмечается День работника культуры. В ходе торжественного мероприятия Путин выразил благодарность всем, кто работает в сфере культуры, и отметил значимость этой профессии для общества.

«Поздравляю с праздником всех, кто трудится в этой важнейшей для нашего общества, граждан, государства сфере. Желаю вам успехов, вдохновения и новых значимых достижений», — сказал президент.

В рамках церемонии глава государства вручил президентские премии молодым деятелям культуры, чьи достижения были признаны на уровне 2025 года. Путин подчеркнул, что эти награды стали отражением важного вклада творческих работников в развитие культуры и искусства в России, а также в будущее страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин посмертно наградил сотрудников ДПС, погибших в результате теракта в Москве. Инцидент произошел 24 декабря возле здания районного отдела полиции.

