«Это буду я и никто другой»: Збруев о своем моноспектакле

Моноспектакль Александра Збруева расскажет о его жизни и творческом пути

Моноспектакль народного артиста РСФСР Александра Збруева «А. Збруев…», приуроченный к 88-летию актера, расскажет о его жизни и творческом пути. Об этом актер театра и кино рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере спектакля в театре «Ленком».

«Мне бы не хотелось бежать впереди поезда. И что будет в этом спектакле и про что это будет спектакль — это, конечно, это буду я. Это буду я и никто другой. Я буду таким, какой я есть. Я буду себя вести так, как я считаю нужным», — заявил Александр.

По словам Збруева, спектакль без прикрас покажет все то, что происходило с ним и его родителями, а также затронет тему театра в жизни актера.

«Там есть музыка, замечательная музыка. Там есть мое исполнение — пение, там есть люди, которые танцуют. Там все это есть», — сказал актер.

Александр выразил надежду, что спектакль понравится не только зрителям, но и всем, кто принимал в нем участие.

Также в беседе с журналистами Збруев поделился, что у него довольно насыщенный ритм жизни, но иногда просто необходимо взять паузу.

«Просто бегут, все бегут, и я бегу. <…> Но все-таки существует такая МХАтовская пауза во МХАТе. Они играли-играли-играли, и вдруг — хоп, и вот такая тишина. <…> Он просто не просто: „Ах, я давай паузу сделаю и помолчу немножко“. Нет, это действие абсолютно. Ну, конечно, жизнь она захлестывает, никуда от этого не деться, без, конечно», — рассказал Збруев.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.