«Обрученная»: Zivert появилась на публике с кольцом на безымянном пальце

Певица Zivert появилась на публике с кольцом на безымянном пальце

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, появилась на публике с обручальным кольцом, однако быстро развеяла слухи о помолвке. О своем новом украшении исполнительница хита «Эгоистка» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере своего шоу «Где-то в ретро».

«На самом деле нет, ребята, не уже. Просто это красивое прекрасное кольцо, которое так получилось, что зашло именно на этот палец, и сегодня я в нем. Обрученная со своим прекрасным шоу «Где-то в ретро», — сказала Юлия.

По словам певицы, ее сердце свободно и она не ищет отношений. Она считает, что всему свое время.

«Я не в поиске. Я живу в глубоком чувстве доверия ко Вселенной. Я ничего не ищу и не жду, и не провоцирую специально какие-то ситуации. Я ну достаточно взрослая, чтобы понимать, что всему свое время и все приходит в твою жизнь тогда, когда ты не планируешь, совсем этого не ждешь», — поделилась Zivert.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.