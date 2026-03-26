Филипп Киркоров не собирается нигде пропихивать своих детей

В чем состоит задача родителей, кроме как одеть, обуть и накормить свое золотко? Дать ребенку достойное образование и на этом все, или же продвинуть его везде, где только можно, и довести до пенсии? На этот извечный вопрос ответил в интервью 5-tv.ru народный артист России Филипп Киркоров на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

Король эстрады уточнил, что само по себе слово «должен» неуместное, ведь все делать нужно по велению сердца. Про воспитание детей он уже ответил гораздо серьезнее — вопрос крайне болезненный для звезды.

«Я своим детям сказал: „Я пропихивать никого не буду. Ни в творчестве, ни на эстраду, ни в кино“. Но, слава богу, они и не стремятся на сцену. Мое дело самое главное — дать им образование. Вот это я должен в первую очередь — хорошее образование, а они должны его принять, хотя и не хотят, не любят. Кто учиться любит? Никто», — заявил артист.

Что касается 13-летнего Мартина, сына Киркорова, то подросток, как выяснилось, уже забросил занятия футболом и полностью увлекся компьютерными играми. Такой выбор не просто огорчает отца, а застает врасплох — он не знает, что делать с такой зависимостью.

«Да, я расстроен, я расстроен, потому что, к сожалению, сейчас такое время, что вот эта зависимость компьютерная, игры и все вытесняют такие желания, которые были у ребенка: играть в футбол, заниматься баскетболом, волейболом», — посетовал певец.

Тем не менее кое-какой вариант, как повлиять на зависимость ребенка, Филипп Бедросович все же предложил.

«Единственное — отключать. Выдергивать шнур из компьютера и заставлять идти в падл заниматься или в футбол», — предположил страдающий отец.

Киркоров подчеркнул, что вопрос воспитания детей, в частности Мартина, для него болезненный.

Кто кому должен: родители детям или наоборот?

Насущная тема о воспитании детей возникла после слов музыкального продюсера Иосифа Пригожина на концерте «Звезды Дорожного радио». По его словам, каждый человек должен добиваться успеха через труд без расчета на материальную поддержку родителей.

Продюсер уверен, что взрослые часто стремятся дать своим наследникам то, чего сами были лишены, и тогда те перестают ценить полученное.

Журналисты поинтересовались, а обязаны ли родители помогать детям с недвижимостью и обеспечивать их жильем, когда они вырастают.

«Никто никому ничего не должен. Родители должны воспитать ребенка, сориентировать его, дать ему образование и наставить его на правильный, истинный путь. Халявщиков не должно быть. Это неправильно», — высказался тогда шоумен в интервью МУЗ ТВ.

При этом своим детям от первого брака — Данае и Дмитрии — Пригожин оставил квартиры, землю и дачу и регулярно оказывал финансовую поддержку. Однако подчеркивал, что не намерен быть вечной «дойной машиной».

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.