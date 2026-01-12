«Вообще катастрофа»: Денис Клявер рассказал, почему расстался с Евой Польной

Денис Клявер рассказал, почему расстался с Евой Польной

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Денис Клявер признался, что решил расстаться с солисткой коллектива «Гости из будущего» Евой Польной из-за различий в характерах. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Борисом Корчевниковым.

По словам Клявера, их роман в начале 2000-х годов был стремительным и эмоционально насыщенным, однако со временем чувства с его стороны угасли.

«Он (роман. — Прим. ред.) был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелин. Мне было очень тяжело. Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил», — отметил певец.

Артист подчеркнул, что считает себя и Польну слишком разными людьми, которым не суждено было быть вместе. При этом он назвал Еву мудрой женщиной и отметил, что благодарен ей за возможность выстроить отношения с дочерью.

Роман Клявера и Польны долгое время оставался тайной. На момент этих отношений певец состоял в браке. Их дочь Эвелин родилась в 2005 году, однако официально Денис Клявер признал свое отцовство лишь в 2018 году, публично рассказав об этом на телевидении. Тогда певец пояснял, что счел признание логичным и правильным шагом.

Денис Клявер был женат трижды. Первой супругой стала Елена Шестакова — их брак продлился с 1998 по 2001 год и завершился из-за угасших чувств, детей в этом союзе не было.

Во второй раз артист женился на танцовщице Юлии. Этот брак длился с 2001 по 2010 год, в нем родился сын Тимофей. Развод прошел без публичных конфликтов.

С 2010 года Клявер женат на юристе Ирине Федотовой. В семье воспитываются приемная дочь Анастасия (от предыдущего брака Ирины) и общий сын Даниэль, родившийся в 2013 году. В 2025 году пара отметила хрустальную свадьбу, а сам певец неоднократно публично говорил о своей привязанности и уважении к супруге.

