В Москве жены и дети участников СВО бесплатно осваивают новые профессии

Заммэра Москвы Ракова: более трех тысяч родных бойцов СВО бесплатно обучились

В Москве свыше трех тысяч родственников участников специальной военной операции прошли бесплатное профессиональное обучение при поддержке города. Об этом сообщили на портале mos.ru.

При этом более 75% выпускников смогли трудоустроиться по выбранным направлениям. Про результаты программы рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в российской столице выстроена системная помощь не только самим военнослужащим, но и их близким, которые берут на себя семейные обязанности и одновременно стремятся к профессиональному развитию. Городские программы обучения организовали с учетом гибкого графика, индивидуального подхода и практической направленности.

Участники программ с конца 2022 года осваивают востребованные специальности или повышают квалификацию. Наибольшей популярностью пользуются направления, связанные с цифровыми навыками, психологией, индустрией красоты, творческими и промышленными профессиями, а также вождением.

Особый интерес также вызывают курсы, позволяющие работать удаленно или по гибкому графику. Среди востребованных профессий — менеджер маркетплейсов, графический дизайнер, видеомонтажер, диетолог, специалисты в сфере швейного и кондитерского дела.

Отдельным направлением стало обучение вождению: при поддержке города более полутора тысяч человек прошли курсы в автошколах.

Программы доступны для совершеннолетних членов семей, и в том числе жен и детей военнослужащих. Обучение можно проходить в очном, дистанционном или смешанном формате. К тому же занятия состоятся по вечерам и выходным.

Значительная часть курсов реализуется в центре «Профессионал», где можно получить навыки в производственных и строительных специальностях. Также доступны программы в сферах информационных технологий, экономики, административной работы — всего более 50 направлений.

Кроме того, обучение проводится и на других площадках, таких как центр «Профессии будущего», где предлагается около 75 специальностей с использованием современного оборудования и при участии работодателей.

После завершения обучения участникам помогают с трудоустройством. Так, карьерные консультанты сопровождают процесс поиска работы, помогают составить резюме и организуют встречи с работодателями. Для тех, кто планирует открыть собственное дело, предусмотрена поддержка в разработке бизнес-планов и запуске предпринимательской деятельности.

