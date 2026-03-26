Градусник, бинты и жаропонижающие: как правильно собрать домашнюю аптечку

Базовый комплект должен формироваться по принципу «частота применения плюс безопасность».

Что должно быть в домашней аптечке

URA.RU: в домашней аптечке должны быть жаропонижающие препараты

В стандартной домашней аптечке должны быть жаропонижающие и антигистаминные препараты, а также сорбенты от пищевых отравлений. Об этом рассказало агентство URA.RU со ссылкой на аптечную сеть.

Базовый аптечный комплект должен формироваться по принципу «частота применения плюс безопасность». В нем не должно быть много дублирующих препаратов, но при этом каждое средство должно решать конкретную задачу.

«В стандартную аптечку входят: жаропонижающее, анальгетик, антигистаминный препарат, сорбент при пищевых отравлениях, средство для пероральной регидратации», — говорится в материале.

Также в аптечке должны быть бинты, медицинские перчатки, пластыри, антисептик для обработки ран и электронный термометр.

При составлении стандартного набора необходимо учитывать индивидуальные потребности. Например, при хронических заболеваниях, частых путешествиях и занятиях спортом список обязательных лекарств будет расширен.

«В него можно добавить: средства от ожогов, охлаждающие гели, нестероидную противовоспалительную мазь для мышц и суставов, капли или спрей для носа, тонометр, глюкометр», — пояснили в агентстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, при возникновении аллергического приступа необходимо действовать без промедления и строго по алгоритму. Первым шагом должен стать прием антигистаминных препаратов. Предпочтение следует отдавать средствам второго поколения — таким как цетиризин, лоратадин, дезлоратадин или фексофенадин.

